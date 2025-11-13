Los operativos desarrollados por personal de la Policía Nacional en el departamento de Sucre permitieron la captura de tres hombres que portaban armas de fuego.

Las detenciones ocurrieron en los municipios de Toluviejo y Sincelejo y cobijan a Luis Fernando Carmona Arrieta, de 46 años; Guillermo José Mercado Julio, de 42, y Brayan José Subiría Anaya, alias Brayan Galindo.

Al primero lo aprehendieron cuando presuntamente intentaba cometer un fleteo utilizando un revólver calibre 32 milímetros, que le fue incautado.

Por su parte, a Guillermo José Mercado Julio lo detuvieron en flagrancia durante una diligencia de registro y allanamiento realizada en un inmueble ubicado en la calle 42B del barrio La Victoria, zona sur de Sincelejo, donde le hallaron un arma de fuego de fabricación industrial calibre 38, tres cartuchos del mismo calibre, la suma de $5.400.000 en efectivo, dos pulidoras, una cortadora, un taladro, una cortadora grande y un martillo de hierro, un par de guantes y una llave de expansión.

Reporta la Policía que “esta persona se dedicaría al hurto de residencia y comercio en Sincelejo, donde lo conocen con el alias de el Negrito Regino. Dentro de estas acciones delictivas se le atribuye el hurto a un establecimiento público ubicado en el corregimiento de Chochó el pasado 9 de octubre”.

Y en el barrio La Victoria, también en el sur de Sincelejo, fue aprehendido Brayan José Subiría Anaya, alias Brayan Galindo, a quien le encontraron una pistola traumática calibre 9 mm, con 8 cartuchos sin percutir, 70 gramos de base de coca, $600.000 en efectivo y bolsas plásticas transparentes utilizadas para la dosificación de estupefacientes.

“En el proceso judicial se logró establecer que el capturado sería hermano de alias ‘Charry’, señalado como principal dinamizador del tráfico de estupefacientes en el barrio Carrizal, zona sur de Sincelejo”, reporta la Policía.

A su vez presenta anotaciones judiciales por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los aprehendidos están a la espera de que jueces de la República les resuelvan su situación judicial.