El personal médico, paramédico y del área administrativa de la planta del Hospital Universitario de Sucre, Sede Sincelejo, completa este jueves 13 de noviembre su segundo día de parálisis.

Los empleados están apostados y algunos de ellos encadenados en el área de acceso a la parte administrativa del ente asistencial más importante de la red de salud pública del departamento de Sucre.

Se ratifican en que no levantan el cese de actividades hasta que la gerencia, a cargo de Ezequiel Díaz Navarro, les pague otro mes de salario debido a que con el giro directo que llegó por más de 6 mil millones de pesos solo le pagaron un mes de los cuatro que le debían, por lo que la mora sigue con tres meses, los de agosto, septiembre y octubre.

Cortesía

El miércoles los empleados sostuvieron una mesa de trabajo con la gerencia y representantes de los entes de control y allí los que protestan se ratificaron en su posición que, por demás, ha sido respetada por las autoridades, en tanto que Díaz Navarro les hizo saber que deben esperar que la Gobernación de Sucre inyecte unos recursos al HUS para poderles pagar otro mes.

Este paro ha sido respaldado por todas las seccionales de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (Anthoc).

Desde la dirección nacional de esta asociación a cargo de Wilfer Jhon Punzón Fuentes, se han manifestado a través de un comunicado en el que exigen el pago de los salarios atrasados y condiciones laborales dignas y justas para todos los trabajadores y trabajadoras de la salud.