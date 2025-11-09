Las autoridades en el municipio de San Marcos, al norte del departamento de Sucre, iniciaron una investigación tendiente a establecer las causas de una conflagración que la madrugada de este domingo 9 de noviembre consumió un estadero.

El incendio se registró en el sitio conocido como Rancho Fresco, al lado de un hotel y de una estación de servicio que está en la entrada del municipio y que se vio en riesgo por las llamas.

Rafael Barreto/Cortesía

Los moradores del sector y de otras zonas de San Marcos se despertaron ante el sonido de las sirenas que daban cuenta de la grave emergencia que dejó millonarias pérdidas económicas, pero por fortuna no hubo lesionados ni vidas perdidas.

La preocupación de la ciudadanía aumentó por la cercanía de una estación de combustible con el lugar de la conflagración, lo que obligó además a los Bomberos a actuar con un plan especial.

Aún se desconoce el monto de las pérdidas que dejó en voraz incendio.