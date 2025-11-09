En el marco de los operativos contra los delitos ambientales, personal de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía, capturaron en flagrancia a dos personas que realizaban actividades de minería ilegal en zona rural del municipio de Dibulla, La Guajira.

El procedimiento se desarrolló en la vereda Santa Rita, a la altura del kilómetro 35 de la vía Camino Real, sector conocido como La Sierra, donde fueron sorprendidos varios individuos excavando el suelo de forma manual, sin los permisos requeridos por las autoridades ambientales.

Al notar la presencia policial, algunos implicados emprendieron la huida, mientras que dos fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía, por el presunto delito de explotación ilícita de yacimiento minero.

Es importante destacar que en este mismo sector se han efectuado controles en otras oportunidades, logrando resultados positivos frente a la minería ilegal.

Estas intervenciones reiteradas reflejan la persistencia de esta problemática ambiental y la necesidad de mantener una presencia institucional constante para proteger los recursos naturales de la región.

En esta ocasión, la operación contó con el apoyo técnico y operativo de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), autoridad ambiental encargada de evaluar los impactos generados y verificar la legalidad de las actividades intervenidas.