Al pie de la Sierra Nevada de Santa Marta y bañada por el río Ranchería está ubicada una de las localidades menos violentas del departamento de La Guajira, considerada un “remanso de paz” y un lugar propicio para la (Distracción), como es el nombre del municipio, al que le hace honor desde su fundación, cuando en 1845 Antonio María Vidal decidió construir la primera casa con ese fin.

Pero lo que nadie se imaginaba inició en la madrugada del pasado domingo 2 de noviembre y tuvo su desenlace en la mañana del mismo día. Un peligroso coctel: alcohol, armas fuego, intolerancia y una rivalidad política que antecedía, terminó en la muerte del concejal Orlando Arciniegas, apodado ‘Tito Billo’ y en el posterior abatimiento de su amigo Deivis Brito Molina, mejor conocido como ‘Mundo’, este último, en un hecho que catalogan las autoridades, como aislado.

Para entender lo sucedido, aunque no fue la causa inicial de la tragedia, hay que remontarse a que los involucrados hacen parte de dos ‘clanes’ políticos que se disputan el poder administrativo local, cada que hay elecciones en el municipio: se trata de ‘los Guerra’ y ‘los Brito’.

Brito Molina, amigo de infancia del concejal Orlando Arciniegas, es sobrino del actual alcalde de Distracción, Jacob Arnaldo ‘Chacho’ Brito Brito.

Según le reveló la Policía a EL HERALDO, los presuntos responsables de la muerte del cabildante serían el hermano de un excandidato en las pasadas elecciones a la Alcaldía del municipio y el inspector de Policía del mismo, quienes se fugaron y son buscados por las autoridades para sus capturas y posterior judicialización por el delito de homicidio.

La discusión y muerte del concejal

De acuerdo a la información recabada por esta casa editorial, mediante una fuente judicial exclusiva a la que se tuvo acceso y a los videos que circulan en redes, los hechos fueron reconstruidos así: A las 4:30 de la madrugada de ese domingo, se logró observar al concejal Orlando Arciniegas, discutiendo con otro individuo, ambos con armas de fuego en mano, en compañía de otros sujetos.

El motivo del acalorado cruce de palabras, en el que se escucha en el audio “hoy no nos vamos a matar aquí”, fue porque uno de los involucrados, dando reversa a un vehículo chocó a otro. Fue ahí donde tomó protagonismo el alcohol y reavivó la rivalidad.

Otra versión indica que la violenta reacción del cabildante Arciniegas habría sido porque a raíz de lo primero, le dispararon a su carro.

Sin embargo, alertada por la comunidad, la Policía llegó con varias patrullas para tratar de controlar la situación y persuadir a los protagonistas de irse a sus viviendas en paz.

Consejo que tomó el inspector de Policía al retirarse del lugar, pero en las mismas labores de prevención, cuando éste llegó a su casa, fue alcanzado por una patrulla policial y durante la requisa, le fue decomisada un arma de fuego con permiso para porte.

Instantes después, el funcionario público se trasladó a la casa del hermano del excandidato a la Alcaldía, para seguir la parranda.

A las 7:30 de esa mañana, el concejal ‘Tito Billo’ llegó a la vivienda en mención, con un rifle que aparentemente accionó contra la misma. Ante esa agresión, se generó un intercambio de disparos en el que impactaron mortalmente al cabildante, quien quedó tendido en el suelo, pero de inmediato lo trasladaron al hospital de San Juan del Cesar, donde según el parte médico, ya no tenía signos vitales y oficializaron su muerte.

Cortes Momento de la discusión del concejal Arciniegas y el acto en el que resultó muerto Brito Molina.

Custodia de la Policía

El sonido de las detonaciones, nuevamente alertó a varias patrullas de la Policía que llegaron en el preciso momento cuando se llevaban malherido al concejal. En el sitio encontraron el arma de fuego tipo rifle y procedieron a incautarlo.

Acto seguido, los uniformados custodiaron la escena y sitiaron la vivienda para capturar a los agresores, ante el descontento de la comunidad que pretendía tomar justicia por propia mano.

La muerte de ‘Mundo’

Al conocer la noticia del fatal desenlace de su amigo ‘Tito Billo’; Brito Molina, en aparente estado de embriaguez, se trasladó al lugar de los hechos con un arma de fuego en la pretina del pantalón, de la cual se percataron los uniformados, por lo que le solicitaron entregarla sin resistirse. Pero supuestamente hizo caso omiso y en el intento de retirarse del lugar, un policía se le abalanzó para reducirlo. En el forcejeo, sacó el arma y le disparó a la altura del cuello, dejándolo gravemente herido, lo que generó la reacción inmediata de dos de los cuatro policías que estaban en el lugar, quienes le dispararon en seis oportunidades hasta abatirlo.

El traslado del Policía y la fuga

Se conoció que dos de los compañeros de Ernesto José Pinzón Salazar, de 40 años y natural de Riohacha, lo subieron al platón de la camioneta policial y lo trasladaron hasta la sala de urgencias del hospital de San Juan del Cesar, pero debido a la gravedad de la herida, tuvo que ser remitido a una clínica en Barranquilla, Atlántico, donde permanece bajo pronóstico reservado.

La confusión que generó el abatimiento de ‘Mundo’ y el trasladado del uniformado, fue aprovechada por los presuntos agresores para huir de la vivienda con rumbo desconocido.

Comunidad exige justicia

El municipio de Distracción, ubicado en el sur de La Guajira, productor de arroz y ganado por excelencia, se viven momentos de tensión y dolor tras la muerte de dos de sus habitantes, hechos que han desatado una fuerte exigencia de justicia por parte de la comunidad.

La situación llevó a la convocatoria de varios Consejos de Seguridad, donde se vincularon la Gobernación de La Guajira, Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, con el fin de esclarecer lo sucedido.

La comunidad y familiares de Deivis Brito Molina, piden a las autoridades celeridad en las investigaciones que aclaren si el mencionado fue impactado mientras portaba un revólver o si ya había sido despojado del mismo antes de ser acribillado por parte de los patrulleros.

Manifiestan que videos, fotografías y testimonios ciudadanos han alimentado las dudas sobre el procedimiento, pues algunos afirman que el joven no estaba armado al momento de ser abatido, por lo que esperan que en los próximos días se tomen decisiones contundentes.

Mientras tanto, en la pacífica población crece la indignación y pide una intervención de fondo que garantice justicia.

Hoy día, Distracción sigue de luto y clama por respuestas. La comunidad insiste en que los responsables deben ser identificados y juzgados, tanto en el crimen del concejal como en el procedimiento policial que terminó con otra víctima mortal.

Lo que dice la Policía

En diálogo con EL HERALDO, el comandante del Departamento de Policía La Guajira, coronel Diego Edison Montaña Gómez, reveló que los hechos están en el proceso de investigación a detalle, dentro de los que se encuentran la captura de los responsables.

“El caso está siendo investigado por la Policía Judicial y demás entidades, la idea es esclarecer lo sucedido lo más pronto posible para la tranquilidad de la comunidad y dar con la captura de los responsables que se escaparon”.

Respecto al procedimiento policial en el que fue abatido el ciudadano Deivis Brito Molina, el oficial indicó que, “como es normal en este tipo de casos, se les abrió una investigación a los uniformados implicados, para verificar que no hayan cometido errores durante el hecho”.

Finalmente, agregó que sus uniformados actuaron de acuerdo a la formación policial, ante la amenaza del arma de fuego que portaba Brito Molina tras dispararle a uno de ellos.

“Es una cuestión de supervivencia y los patrulleros actuaron sobre la amenaza, sin embargo, soy respetuoso de la ley. Y la investigación será la que arrojará si existió un mal procedimiento”.