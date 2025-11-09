Tras distintas labores y técnicas de desminado humanitario en el departamento y de acuerdo al análisis de afectación y caracterización de los 15 municipios, La Guajira fue declarada libre de sospecha de contaminación por minas antipersona y municiones sin explosionar.

Este logro, fundamental para garantizar el goce efectivo de los derechos y libertades de las comunidades afectadas por la violencia, fue recibido en acto protocolario por el gobernador (e) Misael Velásquez Granadillo.

Desde Villanueva, cuna de acordeones y último municipio declarado sin sospecha de minas, se dio la buena nueva, por parte de la iniciativa de la OEA: Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA- CO), en cabeza de su delegada. Y de las Fuerzas Militares, por medio de la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario y su comandante, Edwar Cardozo Osorio.

Los miembros del Batallón de Ingenieros y personal orgánico de la unidad, fueron condecorados por el Departamento por beneficiar a sus habitantes tras la ejecución de diferentes tareas y técnicas de desminado: manuales, mecánicas y caninas.

Al acto asistieron representantes de la Consejería de Paz, la Policía Nacional, la alcaldesa del municipio de Villanueva, Cielomar Peñaloza, el enlace de víctimas, la Personería, representantes de Juntas de Acción Comunal, entre otros. Y en la solemnidad del escenario, le otorgaron la medalla ‘Cerro Pintao’ a la señora Belkis Leonor Ospina Villa, representante del hecho victimizante de minas del municipio de Villanueva.

Es importante destacar que, con este logro, de entregar el acta como territorio libre de minas a La Guajira, se continúa dando cabal cumplimiento al Tratado de Ottawa Ley 759 del 25 de julio del 2002, reglamentado por el Decreto 007 sobre la “Prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción”.