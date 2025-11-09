En desarrollo de la Operación Agamenón que ejecuta la fuerza pública en toda la Región Caribe fue capturado en la zona urbana del municipio de Guaranda, en la Mojana sucreña, un cabecilla militar del Clan del Golfo.

Se trata de Jonier Alexánder Giraldo Machado, alias Potro o ‘Junior’, a quien las autoridades señalan de delinquir en el sur de Bolívar como jefe de la subestructura Erlin Pino Duarte y quien además figuraba desde el mes de febrero en el cartel de los más buscados en Bolívar por los delitos de extorsión, concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

Unidades del Gaula de la Policía Nacional en coordinación con inteligencia policial, Ejército y Armada Nacional, hicieron efectiva la captura por orden judicial gracias a las labores de inteligencia y seguimiento adelantadas por los uniformados de esta región del país.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, sostuvo que alias Potro o ‘Junior’ “tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 10 años, durante los cuales habría sido encargado de dinamizar el cobro de extorsiones mediante la modalidad clásica, afectando a palmeros, mineros, ganaderos y a la comunidad en general. Asimismo, se le señala de ser determinador de homicidios en el sur del departamento de Bolívar”.

El oficial informó además que en lo corrido del año han realizado 29 afectaciones al Clan del Golfo que han dejado como resultado la captura de 48 de sus integrantes, entre ellos 8 cabecillas.

Alias Potro o ‘Junior’ está a la espera de que un juez de la República le defina su situación judicial.