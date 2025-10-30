Debido a la inseguridad y acciones violentas que se han registrado en los últimos días en parques de la ciudad de Sincelejo, el alcalde Yahir Acuña Cardales anunció la puesta en marcha de un plan especial que permita la recuperación de estos lugares, y con ello se garantice la llegada y disfrute de las familias a dichos espacios.

La estrategia denominada ‘Plan Parques’, que está orientada a fortalecer la seguridad en los espacios utilizados como centros de integración ciudadana, nace tras un análisis de aspectos asociados a la inseguridad.

En las tres últimas semanas en el Parque Santander, situado en el Centro de Sincelejo, se han registrado riñas con personas lesionadas y actos obscenos que han sido denunciados por la ciudadanía.

“No vamos a permitir que algunos actores quieran tomar nuestros parques para el consumo de drogas y bebidas alcohólicas. La intervención de la Policía será mucho más frecuente, con apoyo de la Armada. Este Plan Parques busca recuperar los centros de integración ciudadana en su totalidad, desde el más pequeño hasta el más grande, y lógicamente, el Parque Santander”, precisó el alcalde Yahir Acuña.

Agregó que la iniciativa no solamente busca mantener los parques al margen de los actores que van en contra de la convivencia ciudadana, sino también hacer que la ciudadanía se empodere de los mismos, los quiera y los cuide.

De otra parte, el mandatario de los sincelejanos, destacó los buenos logros que arroja el trabajo mancomunado entre la Policía Nacional, la Armada de Colombia y el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, especialmente contra bandas criminales en todas sus denominaciones.

“Se siguen golpeando objetivos de alto valor en el corazón de estas estructuras, llámense Norteños, Clan del Golfo, Costeños, Rastrojos, como se quieran denominar, aunque actualmente hay una mayoría incidencia del Clan del Golfo y Norteños. Para estos resultados es importante que la ciudadanía siga informando y denunciando de manera oportuna”, precisó el alcalde.

Reitera que el modelo de seguridad aplicado en la ciudad es anticipado y no reactivo.