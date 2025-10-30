A través de redes sociales se conoció el caso de una mujer en estado de embarazo que sufrió un desmayo mientras esperaba medicamentos formulados en uno de los centros de atención de Audifarma ubicados en Barranquilla.

Los testigos del episodio, también usuarios del sistema de salud que estaban esperando la entrega de sus fármacos, grabaron el momento en que la mujer estaba inconsciente en el suelo, rodeada por personas que intentaban despertarla.

De acuerdo con el reporte ciudadano, el hecho se registró en la mañana del miércoles 29 de octubre en la sede de Audifarma situada en la carrera 43 con calle 70.

En el video, que circula ampliamente en redes sociales como X, Instagram y Facebook, se observa la farmacia llena de usuarios que esperan su turno para recibir los medicamentos previamente recetados por los médicos de las EPS.

Según la mujer que hizo el video con su celular, la persona desmayada llevaba varias horas esperando su turno porque el llamado a los usuarios era bastante demorado.

“Mal servicio en la entrega de medicamentos. La gente se desmaya de tanta demora en la prestación del servicio de los trabajadores de Audifarma. Ponen a la gente a esperar tres y cinco horas aproximadamente”, se escucha decir a la mujer.

Las imágenes muestran cómo varias personas se acercaron a la mujer embarazada para ayudarla a recuperar el conocimiento, mientras los trabajadores de la red de farmacias seguían en sus labores, lo cual generó indignación en sus redes sociales.

Al parecer, la ciudadana se despertó momentos después sin haber sido valorada por personal de la salud.

“La persona llegó a las ocho de la mañana y miren la hora que es y aún no ha sido atendida en el turno 134″, añadió quien grabó el video, por lo que se presume que no recibió atención prioritaria pese a su estado de embarazo.

EL HERALDO contactó a Audifarma para conocer su versión de los hechos y señalaron que están investigando el caso para determinar cuáles fueron las circunstancias en las que se produjo el incidente.