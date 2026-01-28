Audifarma S.A., una de las principales distribuidoras de medicamentos en Colombia, logró evitar el cierre de sus servicios tras la confirmación del acuerdo de reorganización empresarial por parte de la Superintendencia de Sociedades, decisión que le permitirá continuar operando mientras cumple un plan de pagos por más de $2,7 billones.

La Superintendencia de Sociedades informó que el acuerdo de reorganización de Audifarma fue aprobado por más del 80 % de los acreedores, lo que habilita a la compañía a normalizar sus pasivos en un plazo de 12 años, bajo las condiciones establecidas en el régimen de insolvencia empresarial.

Audifarma había sido admitida a este proceso en diciembre de 2024, luego de enfrentar problemas de liquidez que impactaron “el pago oportuno a sus proveedores, trabajadores y demás acreedores”, según señaló el organismo de control.

¿Cuál es la situación financiera de Audifarma?

De acuerdo con la Superintendencia, con corte al 30 de septiembre de 2025, Audifarma reportó activos por aproximadamente $3,07 billones y pasivos por $3,06 billones, cifras que reflejan el estrecho margen financiero que llevó a la compañía a solicitar el proceso de reorganización.

Pese a esta situación, la entidad precisó que la empresa no presenta deudas laborales y que las obligaciones con entidades públicas, proveedores y entidades financieras “se pagarán conforme a la prelación legal vigente”.

Audifarma se dedica a la distribución de medicamentos, insumos médico-quirúrgicos, prótesis y productos cosméticos a Entidades Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), lo que la convierte en un actor clave dentro de la cadena de suministro del sistema de salud colombiano.

Actualmente, la compañía opera una amplia red de farmacias en todo el país y cuenta con una planta de 3.322 trabajadores, entre empleados permanentes y temporales, según datos de la Superintendencia de Sociedades.

¿Cuál fue el plan de pagos que acordó Audifarma para garantizar su continuidad operativa?

El plan de pagos aprobado está sustentado en el flujo operativo de la empresa y en los recursos que se recauden de la cartera pendiente, con el objetivo de garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones y la continuidad de los servicios.

Sobre la decisión, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, afirmó que “este acuerdo es un ejemplo de cómo el régimen de insolvencia empresarial permite salvaguardar unidades productivas en todos sus frentes y dimensiones”.

Agregó que la medida “evita el cierre de una empresa del sector farmacéutico, protege la libre competencia y garantiza la prestación de los servicios de salud a sus usuarios”.

La confirmación de este acuerdo de reorganización de Audifarma se suma a otros procesos recientes que han ejecutado empresas del sector salud que buscan estabilizar su situación financiera, en medio de las múltiples dificultades estructurales que se han presentado en el sistema.