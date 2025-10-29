La Secretaría de Gestión Social de Soledad anunció que este 30 de octubre se inicia el ciclo 10 de pagos del programa Colombia Mayor, el cual tendrá un aumento significativo para los 10.163 adultos mayores entre 70 y 75 años que recibirán un incremento del 187,5% en su subsidio, pasando de $80.000 a $230.000 mensuales.

Asimismo, Prosperidad Social también informó que las personas mayores de 80 años recibirán un monto equivalente al incremento establecido para todos los beneficiarios; cabe destacar que este décimo ciclo estará habilitado hasta el 14 de noviembre del presente año.

Este auxilio económico se cancelará a través de la modalidad de dispersión a las cuentas de los adultos mayores que se encuentran bancarizados o cuentan con algún producto de banca digital con el Banco Agrario. Así mismo, se cancelará por medio de la modalidad de giro en las plataformas de Super Giros, Efecty y Banco Agrario.

Los beneficiarios pueden consultar el canal de pago de su transferencia monetaria por medio del siguiente enlace: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/ConsultaCM.aspx.

También es propio mencionar que desde la Secretaría de Gestión Social, ubicada en el primer piso del palacio municipal, se está brindando la orientación pertinente con todo lo relacionado al programa Colombia Mayor.