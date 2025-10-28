Un grupo de exempleados del Hospital Universitario, sede San Marcos, realiza una protesta pacífica indefinida con huelga de hambre en las afueras del ente asistencial en señal de rechazo por lo que ellos consideran vulneración de sus derechos.

Alegan que el gerente de la red de hospitales públicos de Sucre y a su vez ordenador del gasto, Ezequiel Díaz Navarro, no paga los salarios atrasados y las prestaciones sociales, pero sí intimida. Recuerdan que del 16 al 21 de septiembre también estuvieron en cese de actividades y en esa oportunidad el gerente les dijo que si no levantaban el paro serían despedidos, lo que estos no atendieron y esa presión les sirvió para que le pagaran dos meses de salario, pero a su vez quedaron sin empleo 10 de ellos.

Por eso con la nueva protesta en las afueras de la sede administrativa reclaman el pago de cuatro meses más de salarios que les deben y la respectiva liquidación.

De esta manifestación, que afecta la prestación de algunos servicios médicos, están enterados de manera formal, a través de una comunicación, el Comando de la Policía de Sucre y de San Marcos, Personería Municipal, Procuraduría Regional de Sucre, Cabildo Montegrande y defensores de Derechos Humanos.

María Trespalacios, una de las afectadas con el despido, le dijo a EL HERALDO que desde que entraron a laborar nunca les pagaron y por eso se fueron a paro. Estima que el despido es injusto.

Este medio quiso conocer la versión del gerente Ezequiel Díaz Navarro pero no fue posible porque una vez más no respondió las llamadas.