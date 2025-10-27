El sincelejano Rodrigo Alfonso Ramírez Salazar fue el más votado para la Cámara de Representantes en el departamento de Sucre en la consulta del Pacto Histórico que se llevó a cabo este domingo 26 de octubre.

Lea: Partido Liberal rechaza invitación del presidente Petro y Roy Barreras para participar en la consulta del Frente Amplio

Ramírez, que se ha destacado desde hace muchos años en Sucre por acompañar a la clase campesina en su lucha por la tierra, defender la utilización de los terrenos baldíos, acompañar a las víctimas, denunciar la presencia de actores armados en los territorios y defender los derechos humanos, logró 36.118 votos de los 99.541 que ejercieron su derecho el domingo. Fue la votación más alta dado que quien le siguió, que fue el líder del municipio de San Marcos, Ángel Moisés Barreto Charrasquiel, alcanzó 6.184 votos.

Tras conocer estos resultados, Ramírez Salazar sostuvo estar honrado por el apoyo recibido en Sucre. “Hay una cohesión y unidad de todo el territorio alrededor de un proyecto de país que hoy vive unos momentos difíciles a partir de las dificultades presentadas en las urnas, pero tuvimos un país que esperó con paciencia, hasta por cuatro horas. Infinitas gracias”.

Lea: Estos fueron los más votados a la lista del Senado en la consulta del Pacto: ¿la encabezará Pizarro o Corcho?

Agregó que será un “hombre que con dignidad y honor representaré, y llevaré las banderas de lo que significa este proyecto de país. Agradezco al pueblo que tuvo en cuenta mi nombre”, dijo Rodrigo Ramírez a los medios de comunicación.

Reiteró que las tres causas que mueven su corazón son: “reforma agraria, para que la tierra sea de quien la trabaja; Paz Total, porque sin justicia y verdad no hay futuro, y las víctimas, porque su dolor merece reparación y su voz, respeto”.