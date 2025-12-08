El sincelejano Rodrigo Alfonso Ramírez Salazar, militante del Pacto Histórico, defensor de Derechos Humanos y exdirectivo de Monómeros, inscribió su candidatura a la cámara de representantes por el departamento de Sucre.

Leer más: Un adolescente muerto y un hombre herido en incursión sicarial en Fonseca

Lo hizo este domingo 7 de diciembre en la sede de la Delegación Departamental de Sucre de la Registraduría Nacional del Estado Civil en compañía de los otros miembros de la lista que él encabeza y que son el excongresista Nicolás Daniel Guerrero Montaño, por el Mais, y Lina Calderón Sánchez, del Partido PTC. Es una lista con voto preferente.

Lea además: Muere joven de 16 años en Valledupar tras accidente con un vehículo que manejaba sin autorización

“Esta inscripción está respaldada por un mandato popular contundente. No surge de acuerdos burocráticos ni decisiones cupulares, sino de un ejercicio democrático amplio, transparente y masivo que reflejó la voluntad real de las bases progresistas. Reafirmamos ese mandato. Venimos de las comunidades y volvemos a ellas. Venimos de una consulta donde el pueblo habló fuerte, y desde ese mandato vamos a defender a Sucre con dignidad”, expresó Ramírez al finalizar el proceso de inscripción.

Lea acá: Accidente de tránsito en Sincelejo: taxista murió tras chocar contra una motocicleta

El liderazgo de Rodrigo Ramírez se ha construido en los territorios, junto a campesinos, jóvenes, mujeres, pescadores, comunidades negras e indígenas, víctimas del conflicto y sectores populares históricamente excluidos. Su proyecto político está cimentado en la organización, la confianza y el amor por un territorio que exige transformaciones profundas.

El Pacto Histórico reconoce en Rodrigo a un representante legítimo de la voluntad popular, comprometido con la implementación de la reforma agraria, la defensa de la vida, los derechos humanos, la economía popular y la justicia social.