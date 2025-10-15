La temporada de lluvias que azota a la región Caribe ha llegado acompañada de vientos huracanados y tormentas eléctricas y estas últimas ya han ocasionado tragedias en los departamentos de Sucre, Bolívar y Córdoba.

El caso más reciente se registró durante el puente festivo en una finca ubicada entre las poblaciones de Tolú y Toluviejo, en la subregión del Golfo de Morrosquillo, cuando un hombre murió tras ser impactado por un rayo cuando estaba en sus labores de campo.

El hermano de la víctima también recibió la descarga eléctrica, por lo que permanece internado en una clínica para recuperarse de las lesiones en su cuerpo.

La víctima mortal fue Clinton Andrés Pinzón González y el herido es Venturas Pinzón, ambos estaban en la finca La Tordesilla, con machetes en manos.

Versiones de la comunidad dan cuenta de que la intensa lluvia ya había pasado, pero de un momento a otro se desató la tormenta eléctrica que ocasionó la tragedia.

El cadáver de Clinton fue trasladado a la sede de Medicina Legal en la ciudad de Sincelejo.