Aunque las secretarías de educación del departamento de Sucre y la ciudad de Sincelejo no han dado a conocer los resultados globales de las pruebas Icfes, ya se conocen los individuales que ubican a estudiantes en los primeros lugares.

De acuerdo con un reporte entregado por el Grupo Educativo Abel Mendoza, que desde hace 25 años prepara a los estudiantes para la presentación de estas pruebas de Estado, el mejor puntaje Icfes del sector oficial de Sucre lo alcanzó el joven Álex David Severiche Meza, de la Institución Educativa de Galeras, quien logró 443 puntos de 500 posibles.

Y el mejor Icfes de Sincelejo fue el de Juan Pablo Vergara Contreras, de la Institución Educativa Antonio Lenis, que logró 442.

A ellos dos el Grupo Educativo Abel Mendoza los premió con un viaje a España por 15 días en el mes de diciembre.

Ambos tienen 16 años y se encontrarán en la Universidad Nacional, sede Medellín, para estudiar Ingeniería de Sistemas. Ya pasaron en la universidad el examen de admisión, es decir, tienen ya premio y carrera de pregrado asegurada.

Álex David, del municipio de Galeras, ratifica el logro que alcanzó su hermana en el año 2022 cuando fue el mejor Icfes del departamento de Sucre.

Ambos coinciden en que este logro del mejor puntaje en las pruebas es producto de extensas jornadas de estudio y de sacrificio.

Abel Mendoza también gestiona un viaje para Jean Pier Salcedo Urango, de la Institución Educativa Buenavista, en el municipio del mismo nombre, que logró 439 puntos en las pruebas Icfes. Quiere estudiar medicina.

Abel Mendoza se mostró feliz con estos logros, al tiempo que le dio gracias a Dios, a los maestros y rectores de cada institución educativa y a los alcaldes que se vinculan a este proceso de formación porque hay estudiantes que no tienen cómo pagar un pre-saber.

“Desde grado décimo hacemos un pre-icfes intensivo y por eso le doy gracias a los docentes de cada institución educativa, rectores, padres de familia y estudiantes porque este éxito le pertenece a ellos, nosotros solo hacemos un acompañamiento y le colocamos el sello de la pasión, de la fe, la entrega y de liderar unas estrategias únicas y unos materiales exclusivos en pro de la excelencia”, dijo Mendoza.