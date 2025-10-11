La racha violenta parece estar reactivada en la ciudad de Sincelejo donde en menos de 9 horas del viernes 10 de octubre se registraron dos homicidios.

El primero de ellos ocurrió en la calle principal del barrio El Bosque, en los alrededores de la cancha El Maracaná, poco antes de las 2:00 de la tarde, y a las 8:45 de la noche un nuevo crimen sacudió la ciudad en su zona norte.

En esta oportunidad la víctima mortal es Luis Alfredo Jiménez Salazar, de 23 años, conocido con el alias de ‘El Papa’ y cuyo deceso ocurrió en la Clínica Santa María, ente asistencial al que fue llevado tras ser impactado con cinco balazos (uno en la cabeza, dos en la espalda y uno en cada axila).

Los hechos, de acuerdo con el reporte de las autoridades, se registraron en el barrio Los Rosales, donde residía ‘El Papa’.

Unidades de la Policía de Vigilancia llegaron al lugar de los hechos y posteriormente lo hicieron los de Policía Judicial que iniciaron las investigaciones tendientes a establecer los móviles y autores de este nuevo crimen.