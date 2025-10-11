La tranquilidad que reinaba en el barrio El Bosque, en Sincelejo, específicamente en los alrededores de la cancha El Maracaná, se vio alterada al inicio de la tarde de este viernes 10 de octubre con la ocurrencia de un homicidio.

Poco antes de las 2:00 de la tarde sicarios a bordo de una motocicleta se aparecieron en un sector de la calle principal de este barrio donde hay venta de repuestos de motos, lavadero y llantería y sin mediar palabra alguna uno de estos procedió a disparar en varias ocasiones en contra de un hombre de tez morena que vestía de camiseta, bermuda y chancletas.

El informe preliminar de la Policía de Sincelejo que llegó al lugar de los hechos da cuenta que, de acuerdo con los reportes de la ciudadanía, la víctima es Fredy Pérez García, y fue atacado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta de color rojo, marca Yamaha 125.

La Policía informó que está en marcha una investigación para establecer los móviles y autores de este crimen.

