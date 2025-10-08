Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante

Luego de 48 horas de protestas en la Troncal de Occidente, entre los departamentos de Sucre y Bolívar, los campesinos de los Montes de María despejaron desde la noche del martes 7 de octubre la importante arteria vial.

Gilberto Manuel Pérez, uno de los líderes de la manifestación, le dijo a EL HERALDO que los acuerdos logrados en el punto de la protesta están relacionados con la programación de dos reuniones, pero antes fueron instaladas dos mesas de trabajo.

Una de ellas es con la Agencia Nacional de Tierras, Restitución de Tierras y secretaría de agricultura de Sucre, con quienes se reunirá el próximo 23 de octubre para abordar temas puntuales, y la otra reunión que será el 24 es con las alcaldías de Ovejas, Chalán, Morroa, Colosó y Los Palmitos, además de Invías y Defensoría del Pueblo, con la finalidad de abordar los temas relacionados con vías terciarias, vivienda digna y agua potable.

“Las dos reuniones las vamos a realizar en la finca La Europa, en nuestro territorio, porque no vamos a permitir que nos saquen de este que es donde tenemos las necesidades que queremos que ellos mismos conozcan. Si no logramos acuerdos concretos nos volveremos a ir a paro el 29 de octubre”, dijo el líder Gilberto Manuel Pérez.