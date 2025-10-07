El primer preludio de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, realizado en la Localidad 1 y denominado ‘Canapote: identidad y cultura Kalamarí’, generó un importante movimiento en la economía popular de La Heroica.

De acuerdo con el reporte de la alcaldía de Cartagena, esta primera fiesta permitió el movimiento de $927.480.028, lo que para los bolsillos de centenares de cartageneros es una gran bendición.

La medición la realizó el Programa de Estudios Económicos de la Secretaría de Hacienda, con base en cifras oficiales de la Gerencia de Fiestas, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC) y la Gerencia de Espacio Público.

El preludio arrancó con un desfile de más de 500 artistas y reunió a más de 3.000 asistentes al Estadio de Sóftbol de Canapote, además de cientos de espectadores que desde las calles vecinas disfrutaron las presentaciones de artistas de talla nacional e internacional como Poncho Zuleta, la Puerto Rican Power y Koffee El Kafetero.

El alcalde Dumek Turbay Paz aseguró que “así como el turismo es nuestro principal motor de desarrollo, dinamizador de la economía y generador de empleo; la cultura es un derecho. Con las fiestas novembrinas buscamos exaltar todo lo bueno que se vincula a una celebración; sin embargo, hacemos especial hincapié en la rentabilidad social que deja cada evento, preludio, cabildo, desfile o concierto, buscando que la plata circule en los bolsillos que más lo necesitan. Los datos lo confirman y por eso nuestros eventos son de primer nivel”.