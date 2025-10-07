Centenares de campesinos de la región de los Montes de María en Sucre mantienen bloqueada la Troncal de Occidente que une a este departamento con los de Bolívar y Atlántico con una protesta que se ubica en el sector La Cruceta, en la entrada al municipio de Chalán.

Leer también: Afectados por las inundaciones en la Mojana reciben ayudas de una fundación mexicana

El paso está cerrado desde las 7:00 de la mañana del lunes 6 de octubre y así se mantiene, salvo que cada dos horas los manifestantes están permitiendo el paso de vehículos por la importante arteria de comunicación nacional.

Andrés Narváez y Gilberto Manuel Pérez, dos de los líderes de la manifestación, le aseguraron a EL HERALDO que van a continuar en ella hasta que lleguen a acuerdos con las entidades del Estado.

“Nosotros sí creemos en este gobierno, pero ha habido entidades que no han hecho las cosas como debe ser”, anotó Gilberto Manuel Pérez.

Una de las peticiones que tienen y que a su vez les produce malestar, es que llevan 11 años esperando que un Tribunal de Cartagena (Bolívar), se pronuncie sobre el predio La Europa y no lo ha hecho.

Además exigen de los gobiernos municipal y departamental el mejoramiento de las vías rurales y del servicio de agua potable.

Importante: Ecopetrol confirmó que ejecutará proyecto de regasificación en Coveñas, Sucre

“Esta protesta va para largo, es indefinida, y ya instalamos la olla comunitaria para aguantar. Esto no es improvisado, esto lo planeamos desde hace mucho tiempo porque estamos cansados de que no nos cumplan. Llevamos 11 años esperando la restitución de la finca La Europa, no tenemos buenas vías y las cosechas se nos pierden, no hay agua y tampoco tenemos vivienda digna para retornar a los territorios que dejamos cuando nos sacó el conflicto”, dijo Gilberto Manuel Pérez.