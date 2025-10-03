Aunque el suministro de agua potable por tuberías se ha ido restableciendo en más de 98% de los hogares de la ciudad de Sincelejo, aún existen zonas en las que no se cuenta con el preciado líquido y ello ha desencadenado protestas con quema de llantas y bloqueo de vías.

El caso más reciente se registró este jueves 2 de octubre en el barrio Nuevo Majagual, sector donde según sus pobladores no les llega el servicio desde hace más de 20 días. Ante ello la empresa Veolia y la alcaldía de Sincelejo, a través de los Bomberos, les llevaron el preciado líquido con más de cinco carrotanques que lograron surtir en todos los sectores del barrio.

Los moradores de este barrio piden que su caso sea analizado de forma particular debido a que el servicio les llega a los sectores aledaños y a ellos no.

El alcalde Yahir Acuña sostuvo que “desde el día cero, tras las lluvias que se presentaron a finales de septiembre, inmediatamente activamos todas las capacidades del municipio para atender los problemas que se han presentado, como la falta de agua y el servicio de energía; abasteciendo de alimentos a los hogares afectados y brindando elementos de mejoramiento de viviendas”.

Agregó el mandatario que el tema de “la producción de agua está completamente normalizado, la gente no tiene necesidad de bloquear vías, solo deben llamar y para eso tenemos líneas habilitadas, al igual que Veolia. Vamos a seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance, todos los esfuerzos que se requieran para mejorar incluso las capacidades de producción. Ya se reestableció el servicio en la cantidad necesaria para surtir al municipio de Sincelejo, porque lo que se desabasteció fue el almacenamiento”.

Para solicitar agua en carrotanques o exponer la ausencia del servicio pueden hacerlo llamando a la Alcaldía de Sincelejo al número 3136510367 y a Veolia a la línea gratuita nacional: 018000918761 (desde teléfonos fijos o móviles); línea 116 (desde celular) y al correo electrónico: co.atencionalclientesabana@veolia.com