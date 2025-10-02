Los pobladores del corregimiento Sabanas de Mucacal, una de las zonas más al norte del municipio de San Onofre y por ende del departamento de Sucre, tuvieron la oportunidad de exponer sus necesidades ante el gobierno municipal en aras de alcanzar soluciones.

Además esta es una oportunidad para que el gobierno y la ciudadanía fortalezcan aún más sus relaciones.

La Mesa de Escucha, Diálogo y Concertación fue dirigida por el Secretario de Gobierno, y en ella abordaron los temas relacionados con el funcionamiento del acueducto regional y las condiciones actuales de las vías, y a su vez plantearon alternativas para su mejoramiento.

También se refirieron a la recolección de inservibles como una alternativa para mejorar la gestión de residuos y promover la limpieza en la comunidad y los buenos hábitos de reciclar.

Finalmente hubo compromisos de parte y parte para encontrar soluciones comunes a los problemas planteados.

De la Mesa de Escucha, Diálogo y Concertación participaron representantes del Consejo Comunitario, Juntas de Acción Comunal, líderes del corregimiento, Secretaría del Interior municipal, Personería, Defensoría del Pueblo, Policía y Gestión Rural.