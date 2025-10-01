A partir de este jueves 2 de octubre entra a regir un nuevo punto de control con dispositivo electrónico en el tramo vial Toluviejo – Tolú.

Será el tercero de esta índole instalados en las vías del departamento de Sucre. El primero está en la vía hacia el municipio de Sampués y el otro hacia Corozal.

Antes de poner en acción el nuevo punto de control, que es móvil, la Secretaría de Tránsito y Transporte lideró una jornada de socialización y pedagogía con la comunidad y los actores viales.

gobernación de Sucre/Cortesía

Aunque esta medida no ha sido de buen recibo por parte de los conductores, la gobernación de Sucre ha reiterado que con esto lo que buscan es “una mejor vigilancia del cumplimiento de las normas de tránsito, debido a que estará monitoreando 3 tipos de infracciones: conducir el vehículo a velocidad superior a la máxima permitida, que en este caso es de máximo 80 km/h; no realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido, y conducir sin tener vigentes los seguros ordenados por la ley”.

Emma Paredes, secretaria de tránsito, destacó la importancia de esta iniciativa, al tiempo que invita a la comunidad para que transite con prudencia, respetando los límites de velocidad y asegurándose de que su SOAT y revisión técnico-mecánica estén vigentes.