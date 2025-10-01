Desde hoy miércoles 1° de octubre y hasta el viernes 3 la Registraduría Especial de Sincelejo desarrolla una jornada de inscripción de cédulas en tres nuevos puestos de votación que fueron habilitados en la ciudad.

Se trata del CDI Los Sabaneritos, Institución Educativa Simón Araújo sede El Progreso y la Institución Educativa San Vicente de Paúl.

Las dos primeras sedes están ubicadas en la zona sur de la capital sucreña, y la de San Vicente entra a apoyar a los ciudadanos que deseen votar en la sede del Antonio Lenis, en la Plaza de Majagual, pero que donde ya no es posible tener nuevos votantes porque la capacidad instalada ya está copada en su totalidad.

Los ciudadanos pueden acudir a estos nuevos puntos a de votación a realizar los trámites entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Adicional a esto la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó en el departamento de Sucre otros puntos de inscripción de cédulas para que los ciudadanos, de acuerdo a su lugar de residencia o trabajo puedan modificar el lugar de votación.

Dichos puestos funcionan en el Palacio de la Pantaleta de la calle 23 en Sincelejo; el Gran Centro El Parque, también en Sincelejo, y la Panadería San José en la calle 28 del municipio de Corozal.