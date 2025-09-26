Transcurridas 36 horas de la ocurrencia del vendaval que causó estragos en Sucre, entre ellos dejar a oscuras a 16 de los 26 municipios del departamento, la empresa Afinia aún no ha restablecido al 100% el servicio de energía eléctrica.

Reportes de la ciudadanía en los municipios de Corozal, Sincelejo y San Antonio de Palmito dan cuenta que llevan dos noches durmiendo sin este servicio.

Suministrada a EL HERALDO

Afinia a través de un comunicado de prensa informó este viernes 26 de septiembre que el servicio ha sido restablecido en un 95%. Permanecen sin este las zonas rurales y el municipio de San Antonio de Palmito “debido a la magnitud de los años y la dificultad de acceso a los lugares donde se presentaron los daños”.

Más de 150 trabajadores de la empresa, entre ellos contratistas, trabajan para superar la emergencia representada en la caída de 65 postes y una torre de alta tensión colapsada que dejó sin el servicio a 208 mil clientes-usuarios en los municipios de Sincelejo, Corozal, Morroa, Los Palmitos, Ovejas, San Onofre, Betulia, El Roble, Toluviejo, San Antonio de Palmito, Tolú, Coveñas, San Pedro, Buenavista, San Benito y Sampués.

