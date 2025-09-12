Tras el robo de 110 reses que se registró en las últimas horas en un predio ubicado entre los municipios de Corozal y Betulia, en su zona rural, la gobernación de Sucre ofreció una recompensa millonaria por información que permita la individualización y captura de los responsables de este hecho delictivo.
La recompensa es de hasta 20 millones de pesos y fue anunciada por la gobernadora Lucy García Montes, quien a su vez indicó que “la actividad ganadera es parte importante de nuestra economía y nuestra cultura, por tanto se ha solicitado a la fuerza pública defenderla con contundencia”.
Para ofrecer información sobre los autores del robo de las reses están dispuestas las líneas telefónicas 316 010 7256 y 321 394 3398.
Sobre este hurto la Comercializadora de Ganado de Sucre (Cogasucre) se pronunció en representación de sus asociados y del sector ganadero sucreño rechazando el delito de abigeato que es un flagelo que atenta contra el trabajo honrado de ganaderos y trabajadores del campo.
A su vez hicieron un llamado a las autoridades, comunidades y gremios a trabajar unidos y tomar medidas contundentes para prevenir y mitigar este problema que amenaza la seguridad y el progreso del sector.