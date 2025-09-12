Con actividades pedagógicas, charlas temáticas y de apoyo psicosocial, la alcaldía de Sincelejo, a través de la Secretaría de Salud, conmemoró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha para crear conciencia sobre la salud mental y la escucha activa en Sincelejo.

En el Teatro Municipal José Luis Quessep, desde las 8:00 de la mañana y hasta las 12:00 del mediodía, estuvieron reunidos cerca de 500 estudiantes de los grados décimo y once de instituciones educativas oficiales de la ciudad, docentes y miembros de diversos sectores de la sociedad que participaron de charlas testimoniales sobre superación frente a la depresión y la ansiedad, y conferencias sobre los “Factores de riesgo y factores protectores en la prevención del suicidio” a cargo de la psicóloga María Mónica Rhenals.

Además de la charla sobre “Prevención del suicidio” a cargo del psiquiatra Diego León Miranda. Hubo preguntas y respuestas que permitieron afianzar los conocimientos adquiridos y despejar dudas sobre la temática.

Silvania Camaño Gutiérrez, secretaria de Salud de Sincelejo, expresó que este espacio fue un momento de escucha, reflexión e identificación de los signos de alarma de la salud mental. Igualmente, destacó que desde la secretaría vienen adelantando acciones para fortalecer y mejorar la atención en salud en cada rincón del territorio.