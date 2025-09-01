El docente sucreño Roberto Luis Villegas Cuello, quien siempre ha estado vinculado a la actividad política en la región ahora quiere dar el salto a nivel nacional y por eso se muestra como precandidato presidencial del Pacto Histórico.

Leer más: Masacre en La Guajira: cuatro muertos y tres heridos en atentado en La Punta de los Remedios

Sin embargo, de momento, sus planes se han truncado porque esa colectividad política, cuya cabeza visible es el presidente Gustavo Petro, lo ha dejado por fuera del tarjetón para la consulta interna de este 26 de octubre a pesar de que él realizó todos los trámites necesarios, incluso estuvo en una reunión de precandidatos en Bogotá el pasado 21 de agosto.

Rafael Barreto/Cortesía

En razón a esta situación Villegas Cuello acudió a una acción de tutela en contra del Pacto Histórico alegando la vulneración de los derechos a la participación en política, a la igualdad y no discriminación, al debido proceso administrativo y a la libertad de asociación política.

Le puede interesar: Los estudiantes de San Onofre se quedaron sin transporte y sin PAE

En la tutela, a la que EL HERALDO, tuvo acceso, Roberto Luis Villegas Cuello deja claro que hizo todos los trámites necesarios para estar inscrito como precandidato y la “desagradable sorpresa que me llevo es que no me incluyeron en el tarjetón de la consulta”, dijo el sucreño.

Alega además que a través de la plataforma de inscripción le certificaron que todo el proceso se cumplió a cabalidad.

La tutela la instauró el viernes 29 de agosto en el Palacio de Justicia de San Marcos, y entre sus pretensiones está ordenar al Pacto Histórico que su candidatura sea incluida en la consulta presidencial interna en condiciones de igualdad con los demás nueve aspirantes.

Lea también: El gobernador de Córdoba hace parte de la Misión Japón que busca atraer cooperación de ese país

¿Quién es Roberto Villegas Cuello?

Es un líder político y social de San Marcos. Pedagogo y administrador de empresas. Fue secretario de educación municipal, concejal de San Marcos y coordinador de la Universidad de Sucre, sede San Marcos. Tiene 66 años y acompañó a Gustavo Petro haciendo política de una forma particular, recorriendo las zonas en un caballo, en sus tres campañas en el camino a la Presidencia.