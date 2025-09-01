En la tarde-noche de este domingo 31 de agosto, las autoridades reportaron una acción delincuencial en la que cuatro personas resultaron muertas y tres más lesionadas con arma de fuego en el departamento de La Guajira.

Las víctimas fueron identificadas como Gamalier De Jesús Contreras, de 53 años, Iván David Gutiérrez Vergara, de 28 años, Jonenne José Castrillo, de 37, y Ubencio Antonio Redondo, de 70.

Por su parte, los lesionados responden a los nombres de José Antonio Redondo Plata, de 24 años, Arledia Castro Parra, de 50 años, y Heyder Ruiz Velázquez, de 62 años.

El atentado se registró en la tarde de este domingo, en jurisdicción del corregimiento de La Punta de los Remedios, área rural del municipio de Dibulla.

Según la información preliminar, a una fiesta familiar llegó una camioneta marca Toyota, línea Hilux, en la cual habrían huido con dirección hacia la Troncal del Caribe, al parecer, seis personas que portaban armas de fuego de largo y corto alcance.

Personal de la Policía Judicial llegaron al lugar para realizar los actos urgentes e inspección judicial. De igual manera investigadores iniciaron las labores para establecer los móviles de la masacre y la captura de los responsables.