A disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que responda por el delito de hurto, fue dejada por unidades de la Policía Nacional una mujer a la que sorprendieron robando licores en el SAO de La Pajuela, en Sincelejo.

La mujer, que está a la espera de que le resuelvan su situación judicial, fue identificada por la Policía como Yaidid Paola Ozuna Conde, de 25 años y nativa del municipio de San Jacinto, en Bolívar.

Ella fue retenida inicialmente por miembros de la seguridad de dicho supermercado de cadena, y luego fue entregada a los uniformados que atendieron su llamado.

La sorprendieron, junto a un hombre y otra mujer, a través de las cámaras de seguridad, apoderándose de dos botellas de whisky de de un litro, marca Buchanans, que están avaluadas en 487.800 pesos.

Partieron los pines de seguridad de la mercancía y la metieron en una bolsa de color negro. Cuando pretendieron salir del local los abordaron, y es allí cuando el hombre saca el arma blanca con la que intimida al vigilante y este momento es aprovechado por la otra mujer para huir con la mercancía.

Ahora con imágenes de las cámaras de seguridad buscan al hombre que participó en el ilícito.