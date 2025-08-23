Uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla, adscritos a la vigilancia del sector de Alto Prado, en el norte de Barranquilla, fueron alertados en la mañana de este sábado 23 de agosto sobre un caso de homicidio en un pequeño centro comercial ubicado en la calle 76 con carrera 48.

Testigos narraron a las autoridades que el cuerpo sin vida de un hombre, aparentemente dedicado a la vigilancia nocturna del lugar, había sido encontrado amarrado y con signos de tortura en el interior de un local comercial, relacionando el hecho con un posible hurto.

Tras la inspección en el sitio, agentes de la Policía solicitaron el arribo de peritos de la Sijín para que adelantaran labores forenses.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y móviles de este hecho de sangre.

Cabe reseñar que en ese mismo punto donde se reportó el caso de homicidio en la mañana de este sábado hace algún tiempo se cometió un caso de hurto en un negocio de cambio de divisas. En su momento, la Fiscalía General determinó que en el acto ilícito se robaron al menos 4.000 dólares.