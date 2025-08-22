Conmocionados están los habitantes del barrio San Luis, en la zona norte de Sincelejo, por el crimen de una adulta mayor que quedó al descubierto en la mañana de este viernes 22 de agosto.

La mujer, identificada como Reina Olivera, fue hallada sin vida acostada en su cama.

Acostumbraba a despertarse temprano y saludar a los vecinos, pero esto hoy no ocurrió hoy, situación que alertó a sus vecinos y familiares y fueron estos últimos los que se encontraron con la trágica escena.

Unidades de la Policía de Vigilancia, al igual que de la Sijin atendieron el caso que ha generado rechazo entre la ciudadanía sincelejana, en especial en la zona norte.

Aunque no existe aún un pronunciamiento oficial, una de las hipótesis que más toma fuerza en el sector, y que incluso fue vociferada entre los presentes en medio de la diligencia de inspección del cadáver y del lugar de los hechos, vincula a un nieto de la víctima como el principal sospechoso.