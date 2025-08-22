A solo dos semanas de haberse posesionado en la dirección territorial del Ministerio de Trabajo en Sucre, el abogado Iván Augusto Alonso Antequera ya se apersonó de manera directa de las situaciones que por años han estado denunciando los empleados del sector oficial sin haber tenido eco desde lo local.

Una de las visitas relámpago o sorpresiva que lideró en las últimas horas fue a la ahora ESE Hospital Universitario de Sucre sede Sincelejo, donde a los empleados tanto de planta como de cooperativa les adeudan entre 3 y 8 meses de salario no solo de esta vigencia sino de anteriores.

A su vez el jefe del Ministerio de Trabajo arribó a la sede del ente de salud con la finalidad de conocer de cerca el ambiente laboral al que se ven expuestos los empleados que, han denunciado intimidaciones y hasta recibido cartas de llamados de atención por realizar plantones para exigir el pago de sus mesadas y prestaciones sociales.

Lo grave de la situación es que Ezequiel Díaz Navarro, gerente de la red de hospitales fusionados de Sucre y de la sede de Sincelejo, no atendió a la comisión del Ministerio de Trabajo estando presente en su despacho.

Ezequiel Díaz Navarro, gerente de la ESE Hospital Universitario de Sucre.

Tampoco lo hizo el jefe de la oficina jurídica. Para tan importante reunión fueron delegadas la jefe de talento humano Estefanía Gaviria Arcilla y otra funcionaria de dicha dependencia.

Precisamente las dos funcionarias de quienes los empleados aseguran estar recibiendo los acosos e intimidaciones.

María Teresa Ortiz Noriega, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores Hospitalarios (Anthoc) seccional Sucre, estuvo en la reunión con Mintrabajo al igual que otros miembros de esta directiva, que rechazaron la actitud del gerente Ezequiel Díaz Navarro de no atender el llamado de un delegado del Gobierno Nacional y sí delegar a otros.

EL HERALDO conoció que la visita del Ministerio del Trabajo se efectuó entre las 9:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía de ayer jueves 21 de agosto, tiempo en el que el gerente Ezequiel Díaz estaba en dicho lugar.

Esta casa periodística en reiteradas ocasiones ha intentado conocer las versiones del gerente del HUS por las diversas quejas que surgen cada semana, pero nunca ha respondido las llamadas.

Tampoco se ha referido a la crisis que afronta el sector oficial de la salud en Sucre la gobernadora Lucy García Montes, que es la jefe de esta dependencia que fue sometida a una fusión que no ha sido de buen recibo en el departamento.

