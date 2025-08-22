En el marco de los planes operativos que contempla la estrategia ‘Montería Vive Segura’ y que desarrollan las unidades de la Policía Metropolitana, fue capturado en el centro de esta ciudad un hombre conocido como ‘Luchito’ y que es señalado de traficar armas de fuego.

En efecto, a la hora de su aprehensión en flagrancia, los uniformados le hallaron en su poder un revólver y más de 80 cartuchos de distintos calibres.

La detención corrió por cuenta de integrantes del Gaula que desarrollaban planes en el antiguo mercado del Centro de la ciudad.

A alias ‘Luchito’ lo sorprendieron cuando transportaba en una caja de cartón un revólver calibre 32, cincuenta cartuchos calibre 9 mm, diez cartuchos calibre 38, diez cartuchos calibre 32 y catorce cartuchos calibre 7.65, los cuales iban a ser comercializados.

“Alias ‘Luchito’ se dedicaba a la comercialización ilegal y alquiler de armas de fuego y municiones de diferentes calibres, al servicio de estructuras y actores criminales, los cuales eran utilizados en actividades ilícitas como homicidios, hurtos y extorsiones en la ciudad de Montería”, reportó la Policía.