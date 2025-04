Juan David Díaz Chamorro y Ketty Martínez Paternina, hijos de los asesinados alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, y la fiscal Yolanda Paternina Negrete, respectivamente, le reiteraron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que lo expulse de esta justicia porque no ha cumplido.

Leer también: Con foros se reanuda el proceso de elección de rector de Unisucre

Las dos víctimas, en sus intervenciones, recriminaron el actuar de la JEP que, a su juicio, “se ha dejado engañar con las verdades a medias de Salvador Arana. La JEP sí ha sido rápida para unas cosas y para otras no”, dijo Ketty, que desde hace un año viene pidiendo la expulsión de Arana de la JEP sin haber de momento una respuesta a dicho pedido.

Por su parte, el médico y defensor de Derechos Humanos, Juan David Díaz, hijo mayor del asesinado alcalde de El Roble, rechazó que tras un año y 11 meses de la libertad de Salvador Arana este se hubiese presentado a una nueva fase de audiencias para “hablar de la paupérrima reparación. Para hablar de ñame, yuca, ajonjolí y de 10 hectáreas de tierras que no serán donadas, cuando el compromiso era seguir buscando la verdad porque no queremos otra cosa que la verdad”, anotó.

Continuó su intervención en la audiencia la hija de la fiscal asesinada diciendo que Salvador Arana miente al decir que no tiene dinero, “que está quebrado” para reparar a las víctimas, cuando en su demanda de divorcio hay otras verdades.

“He pedido la expulsión de Salvador Arana de la JEP por mentiroso y la JEP no es rápida en eso, pero sí lo es para quitarme el esquema de seguridad. Ha estado afuera y que buscando información como aporte a la verdad y no lo ha hecho, como tampoco ha aceptado el crimen de mi madre. Aceptó el del señor Tito Díaz porque no tenía de otra y el crimen de mi madre no lo ha querido aceptar. Salvador Arana y te digo aquí delante de todos, de la magistratura, que ‘puedes engañar al hombre como lo ha estado haciendo todo este tiempo, pero a Dios no y sabes que tienes que ver en el crimen de mi mamá y tarde que temprano se va a demostrar”, dijo Ketty Martínez Paternina.

A su turno, Juan David Díaz les dijo a los magistrados de la JEP que lamentaba que ellos no le hubiesen dado la importancia a las víctimas cuando expresaron sus inquietudes por los incumplimientos con la verdad, justicia y la reparación integral por parte de Salvador Arana Sus.

Importante: Un sucreño es el nuevo Vicepresidente Ejecutivo de la ANI

“Como familia hemos acordado no volverle a preguntar nada en lo absoluto a Salvador Arana sino a ustedes (magistrados de la JEP) que fueron quienes liberaron a este sujeto que se comprometió a contarnos la verdad. Que argumentó, entre otras cosas, que necesitaba la libertad para corroborar y averiguar datos que en su momento se le exigió, y no ha dado nada y no vemos que la JEP le exija que cumpla ese compromiso. Siendo para nosotros como familia, muy importante conocer la verdad, vemos que Salvador Arana viene a conversar sobre el plan paupérrimo de reparación que en mi concepto dista mucho de una verdadera reparación integral que no representan lo que era mi padre, la valiente fiscal Yolanda Paternina y el exalcalde de San Benito, Álvaro Ordóñez, entre otras víctimas. Es una reparación irrisoria. Sentimos que el señor Salvador Arana se continúa burlando de nosotros”, puntualizó Juan David Díaz.