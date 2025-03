Los recientes anuncios del gobierno de Gustavo Petro a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) de invertir más de 170 mil millones de pesos en la gran región Mojana que integran cuatro departamentos del país no logran llenar las expectativas de los pobladores de esta zona.

Lea: Expectativa en la Mojana por lanzamiento del Plan por parte de la UNGRD

La millonaria suma, que es mayor que la del contrato de cierre de Cara ‘e gato que entregó el hoy privado de la libertad Olmedo López y que fue terminado abruptamente por el actual director de la Ungrd, Carlos Carrillo Arenas, no logra, por lo menos, llenar de esperanzas a los habitantes de una región que lleva más de tres años sufriendo por los estragos de la ola invernal.

El llamado Plan Mojana del Gobierno nacional es para ellos el ‘Plan Carrillo’, porque aducen que está diseñado a su criterio y no basado en las realidades de la Mojana y menos en el pedido de cierre del boquete de Cara ‘e gato, en San Jacinto del Cauca, Bolívar, que ha sido el ruego que han tenido desde la noche del 27 de agosto de 2021, cuando se produjo la primera y gran ruptura, y luego en mayo de 2024.

Cortesía José Pérez Yepes Este es el boquete de 60 metros que permanece abierto en Cara ’e gato, zona que le pertenece a San Jacinto del Cauca, Bolívar.

La abertura que persiste y por la que aún se filtran las aguas del río Cauca es de unos 60 metros aproximadamente, y esos son los que Carlos Carrillo, según los mojaneros, no va a cerrar porque en el mencionado plan no se refieren a ello, sino a la ampliación del canal La Esperanza, con unas obras por valor de 17 mil millones de pesos que ya fueron contratadas.

También: El Gobierno nacional anuncia millonaria inversión para la Mojana

Serán 30 máquinas amarillas realizando más de 25 mil horas de trabajo de excavaciones mecánicas para proteger el ecosistema y aumentar el caudal del canal. Desde ya los líderes de la Mojana hablan de un sobrecosto en las horas máquinas de trabajo.

Hablan los afectados

Rodrigo García Berrío, uno de los voceros del Pacto Social por la Mojana, dice no estar de acuerdo del todo con el Plan Mojana porque no contempla el cierre de Cara ‘e gato “que es lo esencial para todo. La ruta del arroz, que contempla no sería posible porque estamos inundados ¿y entonces qué vamos a sembrar?. Se habla además de que el fenómeno de La Niña será fuerte, los pronósticos indican que podríamos desaparecer como región”.

También reprocha el no haber tenido en cuenta a las comunidades de la zona, que son quienes conocen las dinámicas del río Cauca, para lo del tema del canal de La Esperanza.

Los esfuerzos de los pobladores con la construcción de los hexápodos (estrellas de concreto) no han sido tan contundentes, por lo que por esa vía no ha sido posible el tan anhelado cierre del boquete. No hay dinero para aportar en medio de tres largos años de crisis en todos los aspectos.

Además: Arroceros de la Mojana se unen al paro nacional

Pese a que el Plan Mojana ya está anunciado y al parecer con unas contrataciones millonarias ya realizadas, los miembros del Pacto Social por la Mojana no se resignan y están concentrados en lograr una cita con el presidente Gustavo Petro para explicarle en detalle la situación de la Mojana desde los dolientes y no “desde quienes en Bogotá cuentan una historia muy mal contada, a kilómetros de distancia de una realidad que duele porque esta zona próspera está pobre, no hay nada que comer, ya no hay ni pescados”, dijo Rodrigo García.

Por su parte, Camilo Daza Regino, otro miembro del Pacto Social por la Mojana, es más directo en sus apreciaciones y sin reparos dice que el Plan Mojana que Carlos Carrillo dio a conocer “es la muestra más clara de que este gobierno de Gustavo Petro, ese que prometió un cambio, no dará solución definitiva al problema de la Mojana. Con ese contrato nos quieren arruinar y desaparecer como región. Ellos no obedecen al pueblo, sino a intereses oscuros, obtusos, que consideran que malversar dineros públicos no hace parte de la corrupción”.

Cortesía José Pérez Yepes Muchas familias permanecen en cambuches por no tener casa.

Reiteró que la Mojana lo que necesita es que cierren Cara ‘e gato, al tiempo que le resta credibilidad a Carlos Carrillo cuando dice que el nuevo plan está basado en estudios realizados por los mejores y expertos, “cuando sabemos que esta región está sobrediagnosticada y se sabe que la solución a las inundaciones es estructural y está diseñada desde hace 40 años. Si a esto se le hubiera prestado atención, se hubieran evitado los 33 rompimientos, por 23 puntos diferentes del Cauca durante los últimos 40 años. No le caminaron a esos estudios que diseñaron los colombo-holandeses”, anotó Camilo Daza, uno de los que considera, al igual que Enrique Martínez, el presidente de la Asociación de Ganaderos de la Mojana, que debe haber un paro, por los días que sean, que los haga sentirse ante el Gobierno nacional.

De interés: La gobernadora de Sucre reclamó acciones urgentes e inmediatas para la Mojana

Sentencia Daza Regino que el Plan Mojana será un negocio para Carrillo, y solo rescata de este la obra a desarrollar en el puerto fluvial de Magangué, Bolívar.

La educación en crisis

Y como afectación colateral de las inundaciones en la Mojana está la crisis en el sector educativo que tan solo en el municipio de Majagual produjo la salida de más de 300 estudiantes en este 2025 en comparación con los que hubo en el 2024 en la Institución Educativa La Sierpita, y con ello la liberación de al menos 8 docentes.

Cortesía José Pérez Yepes La Institución Educativa La Sierpita no ha podido ser utilizada desde hace más de 3 años, lo que además produjo el retiro de alumnos.

De este crudo panorama da cuenta el licenciado y miembro de la directiva de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre (Ades), Eduardo Díaz, que presta sus servicios en la Mojana como docente en la Normal.

Aduce que el problema estructural de los colegios en la Mojana es muy difícil; sin embargo, llegan esperanzas al conocer que el plan anunciado esta semana contempla construcción de bienes públicos populares y espera que el sector educativo sea tenido en cuenta.

De no ser así, los estudiantes de la Institución Educativa La Sierpita y otros tantos de esta zona de Sucre tendrán que continuar recibiendo sus clases en cantinas o estaderos, debajo de árboles en terrenos y hasta en las terrazas de las casas.

En La Sierpita hay una sede de primaria donde en 7 aulas escolares albergan a muchos estudiantes, por lo que existe un gran hacinamiento.

También: Gobierno adelanta proyecto de restauración ecológica en humedal de La Mojana

El docente Díaz sostiene que la solución en este caso particular es la reubicación y para ello existe el lote a unos 200 metros de la actual sede, pero la Alcaldía Municipal, a pesar de conocer la necesidad urgente, no ha hecho los trámites de legalización de dicho predio, “no han sido diligentes en esto a pesar de que hay voluntad de Findeter de aportar unos recursos para la nueva construcción”.

Reseña casos peores como el del Centro Educativo Boca de las Mujeres, en Majagual, que también tiene más de 3 años de estar bajo las aguas, al igual que unas sedes que están en los límites con el municipio de Ayapel, en Córdoba, y también el Centro Educativo Sincelejito y unas en San Benito. Algunas están secas y eso hace evidente la destrucción del mobiliario educativo que es otra de las grandes necesidades.

La gobernadora de Sucre, Lucy García, dice que los damnificados en esta zona son 40 mil.