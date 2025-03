Los pobladores de la gran región Mojana, entre ellos las 40 mil familias damnificadas por ola invernal en la zona que comprende al territorio del departamento de Sucre, están a la expectativa por conocer el Plan Mojana que este martes 4 de marzo presentará en Bogotá la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), además del Fondo de Adaptación.

Las dos entidades del Gobierno Nacional que están bajo la dirección de Carlos Carrillo Arenas, presentarán en una rueda de prensa desde Bogotá, a partir de las 7:00 de la mañana, el mencionado plan que es, a su juicio, “una estrategia integral para evitar inundaciones, recuperar el ecosistema y la economía local”.

Camilo Daza Regino, miembro del Pacto Social por la Mojana, aseguró que la UNGRD no tiene estudios de nada sobre Cara ‘e gato, que es la zona que ellos reclaman sea atendida y el boquete cerrado para que las aguas del río Cauca no se filtren por una abertura de 60 metros y los sigan inundando como ha ocurrido desde agosto de 2021 cuando se registró la primera abertura que alcanzó más de un kilómetro dejando a esta zona sumergida en una gran tragedia que no han podido superar.

“Los volúmenes de agua se aumentan por la sedimentación, además en ciertas épocas nos comunicamos con aguas altas. Vemos que la Unidad de Gestión del Riesgo y el Fondo de Adaptación lo que quieren es meternos el río Cauca a la Mojana convirtiéndola en lo que es hoy, una trampa de sedimento y contaminada. Ellos están acabando con una zona ramsar”, anotó.

La Mojana, tanto en zonas de Sucre como de Córdoba, aún tiene zonas inundadas, familias en cambuches y colegios sin poder ser utilizados.