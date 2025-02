La crisis humanitaria de grandes y diversas dimensiones que afrontan los pobladores de la región Mojana desde hace tres años y seis meses fue expuesta por la mandataria de Sucre, Lucy García Montes, en la cumbre de gobernadores que se realiza en Villa de Leyva, Boyacá.

La sucreña fue escogida por sus colegas para exponerle de frente al presidente Gustavo Petro varias de las problemáticas que afrontan las regiones del país relacionadas y derivadas por el cambio climático, erosión costera, entre otras que son competencia de gestión del riego y que no se han atendido con prontitud.

Tras enumerar los problemas que requieren atención urgente en el país la gobernadora se extendió en el pedido de intervención que espera la región Mojana, de la cual es su vocera.

Mirando al presidente Petro le dijo que es la cuarta vez que en su cargo de gobernadora le pide por la Mojana, “una zona que nadie más que usted conoce porque compartimos el corazón sucreño. Yo he pedido esta oportunidad porque la Mojana está en un momento oportuno de acción. Llevamos tres años en inundaciones. En el departamento de Sucre tengo 40 mil personas damnificadas. Le hago el llamado y le pido acción inmediata, acción ya. No se ha hecho ni una sola acción. Le estamos hablando de las obras de emergencia para contención y mitigación, que es la ampliación del Canal de la Esperanzas para cuando llegue la ola invernal esta situación catastrófica e histórica no sea la de siempre”.

Agregó que trabajan de la mano con la Ungrd para el gran proyecto integral y están dispuestas las regalías para ello, “pero son obras a largo plazo, que es la protección de las zonas urbanas. Y hoy la situación de Cara’ e gato la afrontan las organizaciones de la sociedad que lo están cerrando. Los niveles el río Cauca son bajos y hay esperanzas en la comunidad. Y yo lo creo señor presidente porque sé que usted es el llamado a cambiar la historia de la Mojana. Vamos a actuar, cuenta con cada uno de los gobernadores de la Mojana para que esta crisis humanitaria no sea la misma de siempre. Solo tenemos el mes de marzo y abril, lo que se haga después es para ir a rescatar inundados. Podemos prevenir”, puntualizó la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes.

Sobre esta problemática el presidente Gustavo Petro se refirió en su extensa intervención, pero no de manera clara, solo dijo que: la solución de la Mojana es saber cómo fluye el agua y para eso debe escucharse a los viejos.

Al respecto los mojaneros le dicen al Gobierno Nacional que “la Ungrd y el Fondo Adaptación cumplan lo que ordena el Presidente: consulten a los viejos y ellos les dirán que el río Cauca desemboca es en el río Magdalena y no en la Ciénaga de Ayapel, ni en el róo San Jorge, ni en el Caño de El Rabón, ni en el Caño de San Matías, ni en Los Arrastres”.