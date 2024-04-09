De duelo están los habitantes del municipio de Corozal, en especial los del sector salud y del barrio San Francisco por la muerte trágica de Vilma Sierra, una enfermera con 40 años de servicio.

La mujer que laboraba en el Hospital Regional Nuestra Señora de las Mercedes, de su natal Corozal, perdió la vida la tarde del lunes 8 de abril tras sufrir un accidente de tránsito en la vía Corozal-Sincelejo.

Viajaba, como de costumbre cada tres veces por semana en una moto hacia Sincelejo a realizarse unas diálisis y este lunes la moto en la que iba al parecer fue impactada por un carro de servicio público que lo hizo caer tanto a ella como al conductor, llevando esta la peor parte al sufrir un fuerte golpe en la cabeza del cual no pudo reponerse, no alcanzó a ser sometida a una cirugía en una clínica en Sincelejo a donde fue remitida.

