En muchos conjuntos residenciales surge la duda sobre si los propietarios pueden instalar cámaras de seguridad en los pasillos o zonas comunes del edificio.

OpenAI decide pausar el estreno del ‘modo adulto’, una de las funciones más esperadas de ChatGPT

Yesenia Valencia, productora de la película del almirante Padilla, habló sobre todas las polémicas del proyecto

Silvestre Dangond conquista Estados Unidos con un arranque arrollador de su gira ‘El Último Baile’

Sin embargo, las reglas que rigen la Régimen de Propiedad Horizontal en Colombia establecen límites claros para evitar conflictos entre vecinos y proteger la privacidad de los residentes.

Los pasillos, escaleras y áreas de circulación hacen parte de las zonas comunes del edificio. Por esta razón, un propietario no puede instalar por su cuenta cámaras que graben de forma permanente estos espacios.

Shutterstock/Shutterstock Los pasillos, escaleras y áreas de circulación hacen parte de las zonas comunes del edificio. Por esta razón, un propietario no puede instalar por su cuenta cámaras que graben de forma permanente estos espacios.

La vigilancia de estas áreas corresponde únicamente a la administración del conjunto o edificio, generalmente con autorización del consejo de administración o de la asamblea de copropietarios.

Esto significa que colocar cámaras dirigidas hacia los pasillos o zonas de tránsito puede generar problemas legales o conflictos dentro de la comunidad, ya que podría vulnerar la privacidad de los demás residentes.

¿Cuándo sí puede instalar una cámara un propietario?

En algunos casos sí es posible instalar dispositivos de vigilancia dentro del edificio, pero con condiciones muy específicas.

Un residente puede ubicar una cámara enfocada únicamente hacia la puerta de su apartamento, siempre que el equipo no grabe el paso de vecinos ni apunte directamente al pasillo. La finalidad debe ser exclusivamente la protección del acceso a la vivienda.

Pexels Un residente puede ubicar una cámara enfocada únicamente hacia la puerta de su apartamento, siempre que el equipo no grabe el paso de vecinos ni apunte directamente al pasillo. La finalidad debe ser exclusivamente la protección del acceso a la vivienda.

Los sistemas de videovigilancia en espacios como accesos principales, pasillos o áreas compartidas deben ser instalados por la administración del edificio como parte del sistema general de seguridad.

Además, el uso de estos dispositivos debe cumplir con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, que regula el tratamiento de información personal, incluidas las imágenes captadas por cámaras.

Lugares donde sí se instalan cámaras en los edificios

Entrada principal o portería

Parqueaderos o garajes

Ascensores

Recepción o lobby

Accesos a escaleras o salidas de emergencia

En estos espacios es obligatorio informar a residentes y visitantes que el lugar cuenta con videovigilancia mediante señalización visible.