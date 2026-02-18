Millones de católicos alrededor del mundo inician un tiempo de preparación espiritual con la llegada del Miércoles de Ceniza, jornada que abre oficialmente la Cuaresma y antecede a la Semana Santa.

Es más que una simple tradición litúrgica, esta fecha representa un llamado a la reflexión, al arrepentimiento y a la renovación interior durante los cuarenta días previos a la Pascua.

El sacerdote traza una cruz de ceniza sobre la frente de los fieles mientras pronuncia la frase bíblica: “Polvo eres y en polvo te convertirás”.

Las cenizas utilizadas provienen de la quema de los ramos bendecidos durante el Domingo de Ramos del año anterior, lo que crea un vínculo simbólico entre el cierre y el inicio del ciclo litúrgico.

¿Desde cuándo se celebra el Miércoles de Ceniza?

Sus orígenes se remontan a antiguas tradiciones penitenciales del pueblo hebreo, donde cubrirse de ceniza y vestir cilicio era señal de arrepentimiento.

En el cristianismo primitivo, especialmente desde el siglo IV, la imposición de ceniza se aplicaba inicialmente a quienes realizaban penitencias públicas por faltas graves. Con el tiempo, la costumbre se universalizó y pasó a formar parte del calendario litúrgico regular.

Buenos días, maravilloso Miércoles de Ceniza. Gracias, Dios, por este nuevo día. Paz y bien para ustedes. Dios nos bendiga. Amén 🙏🏻 pic.twitter.com/hrtQywwbRp — Dolores Acosta (@MDAE28625405) February 18, 2026

Ya en la Edad Media existen registros escritos de fórmulas oficiales para bendecir las cenizas, lo que demuestra su consolidación en la práctica religiosa europea.

¿Por qué cambia de fecha cada año del Miércoles de Ceniza?

El Miércoles de Ceniza no tiene un día fijo en el calendario civil porque depende de la fecha de la Semana Santa, que a su vez se rige por el calendario lunar.

Esta norma fue establecida en el año 325 durante el Concilio de Nicea, donde se determinó que la Pascua se celebraría el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera.

Al contar cuarenta días hacia atrás (sin incluir los domingos como días de ayuno), se fija la fecha que da inicio a la Cuaresma.

Por ejemplo, en Barranquilla el Miércoles de Ceniza marca el cierre oficial del Carnaval.

Miércoles de Ceniza: horarios de la imposición de ceniza en la Catedral María Reina en Barranquilla

Este miércoles 18 de febrero la Catedral Metropolitana María Reina en Barranquilla dispondrá con cuatro franjas horarias para las personas que deseen imponerse la ceniza.

Los horarios serán a las 7:00 a.m., 12:00 m, 5:00 p.m. y 7:00 p.m.