La tarde del pasado martes 10 de febrero se confirmó el fallecimiento de Lucía Angulo, madre del reconocido periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas.

La noticia generó múltiples mensajes de solidaridad para el comunicador social y su familia.

El anuncio fue dado a conocer por el equipo de Blu Radio, donde Vargas dirige el programa Voz Populi. Durante la emisión, sus compañeros dedicaron sentidas palabras para acompañarlo en este momento de duelo, destacando el cariño especial que doña Lucía mantenía con el equipo y los oyentes.

“Fue una mujer alegre, cercana y muy querida por todos. Siempre nos acompañaba desde la radio y nos brindaba su apoyo incondicional”, expresaron al aire.

Las muestras de afecto también llegaron desde Noticias Caracol, donde Jorge Alfredo Vargas comparte set con María Lucía Fernández. La periodista envió un mensaje de condolencias en nombre del equipo informativo, resaltando el compromiso profesional y humano de su compañero.

A través de sus redes sociales, Vargas ha manifestado en distintas ocasiones el profundo vínculo que tenía con su madre, compartiendo fotografías, mensajes y reflexiones que evidenciaban la admiración y el respeto mutuo.

Instagram vozpopulioficial Lucía Angulo, madre de Jorge Alfredo Vargas

En entrevistas y espacios personales, el comunicador también habló sobre la historia de sus padres, una relación que nació durante su etapa estudiantil y que marcó su vida desde temprana edad.

Asimismo, Jorge Alfredo Vargas ha recibido el respaldo de su familia, amigos y compañeros de trabajo, quienes lo acompañan en este difícil momento.