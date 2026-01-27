Con la energía, la ternura y la alegría que solo las nuevas generaciones saben transmitir, el Country Club de Barranquilla dio inicio oficial la noche de este domingo a la celebración de sus 100 años de historia con la presentación de su comparsa infantil, un espectáculo que quedará enmarcado como uno de los momentos más emotivos del centenario de este emblemático club social que fue fundado el 27 de diciembre de 1926, en el mismo lugar donde hoy se encuentra su sede principal.

La puesta en escena estuvo liderada por la capitana infantil María Victoria Del Dago Dávila, quien, con apenas 10 años conquistó al público. La pequeña bailó junto a más de 360 niños, hijos de los socios, para darle vida a la comparsa ‘100 by Victoria Del Dago’. De esta manera, el espectáculo que inauguró la temporada de Carnaval del Country Club, reafirmó el legado cultural y familiar que ha definido al centro social durante un siglo de actividades.

Josefina Villarreal Un recorrido por los ritmos que han hecho historia en el Carnaval de Barranquilla fue la propuesta ‘100 años by Victoria del Dago

“Celebramos 100 años de tradición, de momentos inolvidables, de historias compartidas y de familias que han hecho posible esta celebración”, fue el mensaje que enmarcó la noche, en la que se destacó a la infancia como heredera natural de la memoria y los valores del Country Club.

Una capitana enérgica

Victoria Del Dago Dávila, descrita durante la velada como una niña “con un entusiasmo inmenso”, representa la continuidad de una tradición familiar ligada a las comparsas y al Carnaval del club. Su liderazgo, acompañado de una sonrisa permanente y una energía desbordante, fue el hilo conductor de un homenaje “nacido desde el corazón de las nuevas generaciones”.

Josefina Villarreal La FIesta de Velitas tuvo un lugar de privilegio en el show.

La hija de Francisco del Dago Peláez y de María Lourdes Dávila Márquez dio una gran muestra de su talento dancístico. La estudiante de cuarto grado en el Colegio Karl C. Parrish fue el gran referente de este espectáculo que se cumplió en el Salón Jumbo del Conutry Club y que contó con el respaldo de un amplio equipo artístico y logístico, liderado por Giselle Lacouture, reina del Carnaval 2010, quien ofició como directora creativa y artística, y la producción de Ricardo Lemus, además del acompañamiento permanente de las familias Del Dago y Dávila.

“Es un honor ser la directora de las comparsas que celebran el centenario del Country Club. Que mejor anfitriona que nuestra capitana infantil, Victoria Del Dago Dávila, quien ha nacido con una estrella, esta niña tiene un brillo impresionante, ella tiene el factor X. Esta es la comparsa con más integrantes en la historia del club con 360 miembros, así que este show también es histórico”, explicó Giselle Lacouture, quien fue capitana juvenil en 2004 y luego capitana de solteros en 2009. Ella abrió el show cantando el clásico Liarie de la brasileña Xuxa.

Un recorrido histórico

El espectáculo fue concebido como un viaje por la historia del club a través de cinco escenas temáticas, bajo la dirección artística del coreógrafo Pedro Díaz.

Desde un opening festivo hasta escenas que rindieron homenaje a la música tropical, pasando por las grandes orquestas que marcaron época, la tradicional Fiesta de Velitas, la magia de las fiestas infantiles, la gastronomía, el deporte y las galas sociales, la comparsa evocó los momentos que han hecho del Country un escenario central de la vida social barranquillera.

Josefina Villarreal 360 niños hicieron historia con la comparsa más nutrida.

“Todo nos traslada a un solo propósito: el corazón”, expresó Pedro Díaz, al destacar el valor emocional de una puesta en escena construida desde la memoria de una ciudad y un club que ha sabido celebrar la verdadera esencia de nuestro espíritu festivo.

La música de Joe Arroyo, muy de moda por estos días con El trato, los clásicos merengueros de Wilfrido y Sergio Vargas, los clásicos de la barranquillera Shakira, Karol G con su Tropicoqueta y The Black Eyed Peas con el tema I Gotta Feeling, lograron encender el ambiente.

Además, se le rindió homenaje a esas orquestas que por primera vez pisaron el Carnaval de Barranquilla gracias al Country Club, como la del cubano Dámaso Pérez Prado, y todo ese sonido que vino de las Antillas del Caribe, que hoy forma parte también de nuestras fiestas tradicionales.

Josefina Villarreal La gracia de los niños le dio un aura especial al espectáculo.

El evento contó con la presencia del presidente de la Junta Directiva del Country Club, Enrique Carvajales Marulanda, miembros de la Junta, autoridades departamentales y distritales, así como directivos del Carnaval de Barranquilla y representantes de clubes sociales de la región.

Josefina Villarreal La magia de los niños fue protagonista del espectáculo.

Durante la ceremonia también se resaltó el apoyo de los padres de la capitana infantil, Francisco Del Dago y María Lourdes Dávila, así como el trabajo de Martha Marcela Márquez de Dávila, abuela de Victoria. El diseño y confección del vestuario estuvo a cargo de Alfredo Barraza.