Yoshi es el compañero dinosaurio más adorable del universo de Mario, conocido por su lengua larga y su capacidad para devorar enemigos, será pieza clave en la nueva película del universo de Mario Bros, denominada ‘Super Mario Galaxy, la película’.

Este personaje icónico ha acompañado a Mario en innumerables aventuras, pero esta será una de otra galaxia.

En el primer avance compartido por Nintendo e Ilumination, los fontaneros Mario y Luigi son llamado a territorio mexicano, donde llegan a resolver un gran problema que los llevará a valerse de sus poderes para salir vencedores.

En una enorme cueva descubren al dinosaurio Yoshi que se convertirá en uno de sus aliados para la importante misión que incluye luchar contra otros peligrosos dinosaurios.

La cinta que estará disponible a partir del 1° de abril ha creado una gran expectativa entre los seguidores de este universo, especialmente por el éxito ocurrido con la última película estrenada en 2023 y liderada por Universal Pictures.

La película recibió críticas dispares, pero recaudó 1.360 millones de dólares en todo el mundo y batió varios récords de taquilla, entre ellos el de mayor fin de semana de estreno mundial para una película de animación, el de mayor recaudación para una película basada en un videojuego y el de primera película basada en un videojuego en recaudar más de 1000 millones de dólares. Se convirtió en la segunda película más taquillera de 2023, la tercera película de animación más taquillera y la película más taquillera producida por Illumination.

Ahora los ojos del mundo están plasmados en esta secuela que es pproducida por Ilumination y Nintendo, y distribuida por Universal Pictures.

El filme lleva el nombre del videojuego Super Mario Galaxy (2007). Está dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic y escrita por Matthew Fogel. El reparto de voces incluye a Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Brie Larson y Kevin Michael Richardson, que repiten sus papeles de la primera película.