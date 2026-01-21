Con 30 cupos disponibles, Caribe Crea abrió inscripciones para el taller Arquitectura del movimiento para cámara, una experiencia formativa que une la danza y los lenguajes audiovisuales. La actividad se realizará el sábado 24 de enero, de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en la Fábrica de Cultura.

El taller está dirigido a estudiantes de danza y de áreas audiovisuales, y hace parte del compromiso de Caribe Crea con el fortalecimiento del sector creativo en la ciudad. La participación es gratuita, con aforo limitado, y marca el inicio de la programación anual de la organización.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla, en el marco de su apuesta por ampliar el acceso a la formación artística y promover el diálogo entre distintas formas de creación.

Lea también: En Carnaval, el Atlántico rinde homenaje a sus artesanías

La sesión estará a cargo de Nahat Reyes Rossi, artista e investigador del movimiento en la escena contemporánea colombiana y cofundador de Salao, una compañía barranquillera enfocada en la investigación escénica. Su trabajo se desarrolla en el cruce entre danza, espacio, artes visuales y medios audiovisuales, con una mirada que entiende el cuerpo como un lugar de creación y experiencia.

Lea también: Así se vivirá Baila la Calle 2026

Durante el taller, la cámara será abordada como un elemento activo dentro del proceso creativo, capaz de influir en el movimiento y en la forma de habitar el espacio. A través de ejercicios prácticos, los participantes explorarán la relación entre cuerpo, imagen y entorno, y crearán pequeñas secuencias donde estos elementos dialogan entre sí.

La actividad está pensada como un espacio de exploración y aprendizaje para quienes buscan nuevas formas de expresión desde el movimiento y lo audiovisual.

Cupo: 30 participantes - Inscripción gratuita en www.caribecrea.co