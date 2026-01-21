Habrá noventa artistas en escena en la Noche de Orquestas y Festival de Orquestas. Este año sobre la Carrera 50, se le hará un homenaje a Edwin Madera, fundador de La Troja.

Este miércoles se realizó el lanzamiento de Baila la Calle 2026, donde se anunciaron a los representantes de orquestas que participarán en esta edición, marcando el inicio de una serie de actividades que prometen animar a toda Barranquilla con su oferta musical y gastronómica.

Juan José Jaramillo, director de Carnaval S.A.S, lideró la presentación, compartiendo detalles de La Noche de orquestas y Festival de Orquestas, que cada año reúne a propios y visitantes, haciendo que la cultura musical de la ciudad se evidencie de formas extraordinarias.

“Este año tenemos grandes sorpresas y novedades en el Par Vial de la 50, rendiremos un bello homenaje a una gran figura de Barranquilla, que el año pasado en el mes de octubre partió, pero que significa grandes cosas para nuestra ciudad y para el Carnaval. Se trata de Edwin Madera, fundador de La Troja. También tendremos un nuevo Congo, que es el Congo Leyenda, para artistas que ya han ganado más de tres Congos en otras ediciones”, mencionó.

Asimismo, se revelaron varias novedades de producción que se han implementado para esta edición, con el objetivo de ofrecer una experiencia espectacular al público. Jaramillo enfatizó que, a través de Baila la Calle 2026, se busca no solo entretener, sino también fortalecer los lazos culturales y celebrar también a las matronas de Barrio Abajo que son indispensables en Baila la Calle.

Por su parte, el Rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2026, Adolfo Maury, pronunció algunas palabras enfocadas a la labor de estas grandes cocineras de Barrio Abajo. “La gastronomía tendrá un papel protagónico durante los cuatro días con un festival que rinde homenaje a la memoria culinaria de Barrio Abajo. Gracias a todos los que hacen posible que la tradición y la cultura de Barranquilla siga creciendo. Yo me siento orgulloso de aportar mi granito de arena”.

Cortesía

Novedades de este año

Entre las novedades se destacan los arcos que identificarán cada zona del evento y un tótem LED gigante, desde el cual se informará al público la programación diaria, mensajes de responsabilidad civil y recomendaciones, con contenidos transmitidos en español e inglés, fortaleciendo la experiencia para visitantes nacionales e internacionales.

La gastronomía tendrá un papel protagónico con la propuesta Sabor bajero y fogones del saber afro, una experiencia que celebra la tradición, el conocimiento ancestral y la identidad gastronómica del Caribe.

Lo que habrá en la Noche de Orquestas y Festival de Orquestas

Cerca de 90 artistas estarán presentes en el espacio musical más grande del Carnaval de Barranquilla. Noche de Orquestas, certamen musical que rompió récord en inscripciones artísticas, convirtiéndose así en esta gran vitrina de nuevos talentos que estará organizada por categorías, reflejando la riqueza y diversidad que ofrece esta gran plataforma para impulsar el desarrollo artístico del país.

Noche de Orquestas tendrá como invitados especiales agrupaciones como la de Tato Marenco, Shekeré, Isolina León La Tranca, Lourdes Acosta, Son Cartagena, Aníbal “Sensación” Velásquez y Grupo Tambó.

Mientras, estarán compitiendo en las categorías Tropical Folclor, Cumbia Queen, Tumbacao, La de Sí Fiestera, Angélica López, Raza y Folclor, La Zarapa, Kandé y Son Dinastía.

Además, están invitados a participar al Festival de Orquestas 2026, Julio Rojas y Tavo Sumoza, Gi Black, Luister La Voz, Abel Cantillo, Óscar Gamarra, Haffit David, Ana del Castillo, Bazurto, Will Fiorillo, MC Car, Mike Rodríguez, Dolcey Miguel Jr., Keyvin CE, Karen Lizarazo, Luismi Yanes, entre otros. ¡Alíste la suela que lo que viene es baile!

Cortesía

En esta edición, el Festival rendirá homenaje a grandes exponentes de la música como Kevin Flórez, por sus 20 años de trayectoria artística; Bonny Cepeda, por sus 45 años de carrera, y Juan Piña, por sus 65 años, reconociendo su aporte invaluable a la historia sonora del Carnaval y del país. También a través de Olímpica Stereo se rendirá un homenaje al legado de Edwin “Guayacán” Madera, un verdadero líder musical de la ciudad, quien a través de La Troja dejó una herencia musical sin precedentes para Barranquilla y la comunidad salsera en Colombia y el mundo.

Las boletas ya se encuentran disponibles en preventa a través de Tuboleta.com. Con Baila La Calle y el Festival de Orquestas 2026 y continúa la preparación para el Carnaval 2026, que se realizará del 14 al 17 de febrero.