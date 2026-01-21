En el marco del Carnaval del Atlántico 2026, la Gobernación del Atlántico, a través de Artesanías del Atlántico y el programa Sello Artesanal, rinde homenaje a las artesanías del departamento como origen y esencia de una de las manifestaciones culturales más representativas del país.

Como símbolo de este reconocimiento, la Primera Gestora del Atlántico, Liliana Borrero, entregó el vestido oficial que lució Michelle Char, Reina del Carnaval de Barranquilla, en el lanzamiento del Carnaval del Atlántico: Donde todo comenzó. Una obra colectiva elaborada por 119 artesanas y artesanos de ocho municipios del departamento, que refleja la identidad, la creatividad y el legado cultural del territorio.

El Carnaval del Atlántico se concibe como el punto de partida de muchas de las expresiones culturales que hoy identifican al Caribe colombiano. Es una celebración que nace en los municipios, en las comunidades y en los oficios tradicionales, y que se articula de manera natural con el Carnaval de Barranquilla, reafirmando que el territorio es el origen de esta gran fiesta.

Más que una celebración anual, el Carnaval del Atlántico es un patrimonio vivo que se renueva generación tras generación. En cada danza, música y expresión artística se conservan saberes y memorias que hoy siguen vigentes gracias al trabajo de hombres y mujeres que mantienen viva la tradición.

En esta edición, el Carnaval rinde un homenaje especial a las artesanías del Atlántico como símbolo de identidad y resistencia cultural. El vestido de la Reina del Carnaval es muestra de ello: una pieza elaborada con técnicas como el trenzado, bordado, alambrismo e hilado, utilizando fibras naturales como palma de iraca y cepa de plátano, inspiradas en la flora y fauna del Caribe.

La Primera Gestora del Atlántico, Liliana Borrero, destacó que “esta obra es resultado de un proceso de formación y acompañamiento desarrollado desde el programa Sello Artesanal, que busca fortalecer el oficio artesanal, generar oportunidades económicas y preservar los saberes tradicionales del departamento.”

El Carnaval del Atlántico 2026 también rinde homenaje a los Negros Macoqueros de Baranoa, expresión cultural que representa la vida campesina y el trabajo del campo, y que simboliza la fuerza, la resistencia y la identidad de las comunidades rurales del Atlántico.

La Embajadora del Carnaval del Atlántico 2026 representa el vínculo entre tradición y nuevas generaciones, promoviendo el patrimonio cultural, visibilizando a los hacedores y fortaleciendo el orgullo por las raíces del departamento.

A través de la Ruta de la Tradición, el Carnaval del Atlántico articula las celebraciones municipales que dan vida a la fiesta, demostrando que cada territorio aporta su esencia a una manifestación cultural diversa, viva y profundamente arraigada.