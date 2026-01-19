El abogado del cantante español Julio Iglesias, José Antonio Choclán, ya comenzó en firme la defensa frente a las acusaciones de abuso sexual realizadas por dos exempleadas del intérprete de ‘Me olvidé de vivir’.

De acuerdo con medios españoles, Choclán presentó un escrito solicitando el archivo del caso, alegando que la Fiscalía española no tiene competencia para investigar hechos que habrían ocurrido en el extranjero.

Los hechos denunciados habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta, según reveló una investigación del medio digital español elDiario.es y el canal estadounidense Univisión.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha abierto una investigación sobre el asunto y tomará declaración en calidad de testigos protegidas a las dos mujeres que el pasado 5 de enero denunciaron al cantante, representadas por la organización Women’s Link.

Por su parte, Julio Iglesias ha contratado al abogado José Antonio Choclán, con bufete en Madrid y que ha intervenido en varios casos de notoriedad pública, para hacer frente a estas acusaciones.

Las extrabajadoras que acusan al cantante han aportado documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al Gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana, según señalaron El Diario.es y Univisión.

La semana pasada, Iglesias respondió a las denuncias a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”, aseguró el artista en su perfil de Instagram.

“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, agregó el artista en la red social.

Al mismo tiempo, el cantante dijo que no puede olvidarse de “tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”.