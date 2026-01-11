La música popular colombiana vive uno de sus momentos más tristes. Este 10 de enero de 2026 se confirmó la muerte de Yeison Jiménez, tras un accidente aéreo ocurrido en el departamento de Boyacá. La noticia sacudió a sus seguidores y a un género que lo veía brillar en lo más alto de su carrera.

El artista viajaba en una avioneta que había despegado del aeropuerto de Paipa y que terminó estrellándose en la vereda Romita, en el sector que comunica a Paipa con Duitama. Según la información preliminar, la aeronave estuvo apenas unos cinco minutos en el aire antes de caer, luego de intentar realizar un giro. El impacto contra el suelo fue devastador.

El cantante, oriundo de Manzanares, Caldas, atravesaba un momento clave en su vida artística. Tenía proyectos en marcha y se preparaba para volver a llenar el estadio Nemesio Camacho El Campín, un reto que confirmaba el crecimiento y la fuerza que había alcanzado dentro de la música popular.

Lea también: Conozca a la esposa de Yeison Jiménez y a sus tres hijos

En medio del dolor, sus seguidores han vuelto la mirada a uno de los mensajes que publicó al comenzar el año. El 2 de enero de 2026 compartió una imagen durante un concierto y escribió estas palabras: “Comienza el 2026, el año de la cosecha, el año de lograr todos los sueños de nuestro corazón. Siempre he sido el hombre que soñaba ser”.

Ese mensaje se convirtió, tras su muerte, en un espacio de despedida. Allí, miles de personas han expresado que se fue cumpliendo sus sueños, siendo fiel a su esencia y dejando una marca profunda en la música colombiana.

A lo largo de su carrera, Yeison Jiménez se destacó por su perseverancia. Sus canciones, cargadas de sentimientos, desamor y vivencias personales, lograron conectar con un público amplio que lo acompañó desde sus inicios hasta su consagración como uno de los referentes del género.

Lea también: Yeison Jiménez conquistó el Carnavalón 2025 y tuvo su último show en Barranquilla con sold out en Díscolo

Temas como Vete, Hasta la madre, Ya no mi amor, Ni tengo ni necesito, Aventurero, Tengo ganas, Qué día es hoy, Bendecida, Tu amante, El desmadre y El mejor forman parte del repertorio con el que construyó su legado y que hoy suenan como homenaje.